Il venerdì sera di gennaio diventa gin-naio: appuntamento con Alex & The Doo - Wops

Il mese di Gennaio all’Hard Rock Cafe di Venezia diventa Gin-naio. Tutti i venerdì sera del primo mese del nuovo anno, il Cafe di Bacino Orseolo propone, in collaborazione con Fever-Tree, un viaggio sensoriale, in tre serate, tra i profumi, gli aromi e il gusto dei distillati a base di gin e i suoni, i ritmi, mixati e riprodotti live, per tutti gli appassionati.

Il primo appuntamento

Si comincia venerdì 12 gennaio 2018 alle 21.30, con i veneziani Alex & The Doo - Wops che per l’occasione presentano al pubblico "The Good & The Bad Side - Il Buono e il Cattivo lato", l’ultimo album da solista di Alex al secolo Alessandra Cappon. Sul palco Alex, la voce, accompagnata da Pietro Zanetti alla batteria e ai cori e Nikk Reds alla chitarra e ai cori, fa esplodere tutta la passione verso la musica che ha caratterizzato gli anni ’50 e ’60 con uno show che spazia tra i grandi classici del rock’n’roll e della motown. Tra rivisitazioni, reinterpretazioni e brani originali, il gruppo propone i grandi classici di sempre, da "I Feel Good" di James Brown, "Tainted Love" di Gloria Jones a "Be My Baby" dei The Ronettes, solo per citarne alcuni.