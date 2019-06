Tornano gli spettacolari eventi sul tetto del Molino Stucky

Anche quest'estate la terrazza panoramica dello Skyline rooftop bar, in cima all'Hilton Molino Stucky della Giudecca, ospita concerti e aperitivi aperti a tutti. Un doppio programma: c'è il dopocen Sky Vibes, con dj set a bordo piscina e viste mozzafiato per due sabati al mese; e Sounds of Sunset, al tramonto, con musica jazz e vini selezionati dal programma Jazz&Wine Veneto, ammirando il tramonto dal rooftop più alto di Venezia.

I programmi

Sounds of Sunset

Cinque serate con cinque diversi artisi per lasciarsi trasportare dalle note della musica jazz.

Dalle 20.00 alle 24.00 presso la piscina panoramica

Ingresso: 15 euro con una consumazione inclusa

I concerti saranno accompagnati dalla degustazione di vini delle cantine selezionate nel programma Jazz & Wine Veneto



15 maggio: Tragos de Tango

19 giugno: Jessie’s Way Swing Trio

10 luglio: Anita & The Bouncebits

7 agosto: Carlo Colombo Trio

4 settembre: La Vie en Rose

Prenotazione obbligatoria: vcehi_fb@hilton.com | +39 041 2723316 | skylinebarvenice.it

--

Sky Vibes

Il dopocena a bordo piscina sul rooftop più alto di Venezia: musica dal vivo, dj set, vista mozzafiato e vibrazioni positive.

Dalle ore 21:30

Ingresso: 25 euro con un drink incluso

Date:

11 | 25 maggio

1 | 15 | 29 giugno

3 | 31 agosto