Le auto d'epoca invadono Venezia, torna anche nel 2018 Historic Car Venice

Anche quest’anno l’auto d’epoca abbraccerà la città metropolitana di Venezia. L’Automobile club è già al lavoro per la terza edizione di Historic Car Venice, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 giugno 2018. Una due giorni che interesserà prima la terraferma, lungo le vie cittadine di Mestre e poi il Lido, il mitico circuito degli Assi e Venezia, con la spettacolare sfilata delle auto selezionate davanti al bacino di San Marco, uno dei luoghi più belli al mondo.

Le novità

"Quello che soltanto tre anni fa poteva sembrare un azzardo oggi sta diventando uno degli eventi più attesi dai collezionisti e dai numerosi appassionati di autovetture d’epoca. Il successo delle precedenti edizioni - spiega il presidente Giorgio Capuis - ci stimola a fare ancora meglio sul piano organizzativo che su quello spettacolare, in collaborazione con tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto fino ad oggi, per primo il Comune di Venezia. Per questo abbiamo in serbo alcune novità". La prima di queste prevede l’introduzione negli itinerari di sfilata di punti cronometro nascosti che avranno lo scopo di misurare la velocità media di ciascun veicolo. "Questo - spiega Capuis - servirà a testare la bravura dei concorrenti chiamati a mantenere un’andatura regolare con una velocità media di 40 km/h. In tal modo evitiamo la chiusura del traffico, riducendo al massimo i disagi, e possiamo far beneficiare ad aree più centrali di Mestre e del Lido di una sfilata di grande valore estetico e collezionistico".

Iscrizioni

Per l’edizione 2018 di Historic Car Venice già si fanno i primi nomi: a condurre la manifestazione sarà anche quest’anno Ezio Zermiani, una delle voci storiche dello sport motoristico italiano. Certa anche la presenza come testimonial di Manuela Levorato, pluricampionessa di atletica dell’Aeronautica Militare. Informazioni e moduli di adesione sul sito www.hcvenice.it.