Horror Puppet Show: a Moniego lo spettacolo esilarante del clown dalle storie macabre

Horror puppet show. Il Teatro Improbabile porta a Moniego “El bechin”, il clown dalle storie macabre ma esilaranti. Mercoledì 10 luglio 2019 va in scena il secondo appuntamento della rassegna di teatro di strada organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e Acqualtateatro: uno strano personaggio si aggirerà per la piazza del paese scarrozzando i suoi burattini d’oltretomba, a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di follia.

Dario Morodin

Dario Morodin, vicentino, classe 1985, muove i suoi primi passi nel mondo dell’arte di strada a Venezia, sperimentando e improvvisandosi artista tra l’euforia del carnevale. Appassionatosi decide di approfondire i suoi studi seguendo corsi di formazione delle più svariate discipline e affidandosi ai professionisti della materia. Nella sua esperienza lavorativa si esibisce in circhi e teatri, partecipa a festival d’arte di strada di fama nazionale e internazionale, collezionando la presenza come artista in programma in molti paesi d’Europa e del mondo. Vince numerosi premi dove viene riconosciuto per essere un artista comico dalla spontanea semplicità, tra i quali il primo premio al concorso di Nogarole Rocca nel 2009 e al concorso

nazionale per artisti di strada di Padova nel 2013.