L’hotel Metropole celebra la festa del Redentore 2018 con un evento speciale

Il lussuoso hotel Metropole di Venezia, sabato 14 luglio 2018 ospiterà una serata esclusiva per celebrare la festa del Redentore. Sarà un momento davvero speciale e gli ospiti saranno accolti nella magica cornice del giardino degli agrumi, una lussureggiante oasi verde di palme e profumatissimi gelsomini dal fascino esotico ed orientale. Gli ospiti, immersi in un’atmosfera suggestiva, vivranno una notte di mezza estate travolgente, fatta di piccole sorprese e di musica dal vivo, accompagnati dalle note di un quartetto che suonerà melodie anni '60, '70, '80 e jazz. In attesa dello scenografico spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco con giochi di luce e riflessi, tracciando un caleidoscopio di colori che si staglierà dietro le guglie, le cupole e i campanili della città.

Dopo cena

Dopo la cena, infatti, si potrà scegliere se guardare i fuochi d’artificio appena fuori dall’hotel oppure se prenotare un lussuoso taxi privato e godere di una vista privilegiata sulla laguna. Inoltre, c’è anche la possibilità di riservare un’esclusiva suite con altana, la tipica terrazza veneziana costruita sui tetti, con una vista mozzafiato sull’isola di San Giorgio e trascorrere così una notte indimenticabile nella privacy più totale.

Il menù

Durante la cena si potranno gustare le prelibatezze create dallo chef stellato Luca Veritti che ha ideato un menù speciale per questa occasione e che vedrà protagonisti i migliori ingredienti di stagione e gli immancabili sapori della tradizione veneziana. Come aperitivo verranno serviti il baccalà con spuma al bacon e polvere di caffè, una tartelletta al nero di seppia con seppie profumate agli agrumi, un estivo carpaccio di anguria con pesto di rucola e parmigiano e un fragrante cannolo di foie gras e gruè di cacao. Si proseguirà con un piccolo benvenuto dello Chef e la mousse di carota allo zenzero, crumble al profumo di muschio, chips di tapioca e formaggio all’erba cipollina e una raffinata insalata tiepida di astice e crostacei dell’Alto Adriatico, verdure semi-croccanti, limone di Sorrento e acqua di mare. Si potrà poi assaggiare il risotto al pomodoro datterino, acciughe del Cantabrico olio aromatizzato al basilico fresco e trancio di branzino, melanzane affumicate e salsa all’acqua pazza.

Champagne a bordo taxi

Come dessert, invece, sarà proposto un biscotto croccante alla vaniglia, caffè Guatemala, mascarpone fresco e crema al marsala e per concludere in dolcezza, il caffè sarà accompagnato da un dolce arrivederci dello Chef Luca Veritti. Le portate saranno accompagnate da una prestigiosa selezione di vini. Il costo per persona è pari a 300 euro, inclusi vino e champagne. Per vivere la magia dei fuochi

d'artificio di mezzanotte sulla laguna, è possibile prenotare un lussuoso taxi privato con champagne a bordo a 500 euro per due persone. Per informazioni e prenotazioni: Hotel Metropole 041 5205044, Met Restaurant 041 5240034 o scrivere a met@hotelmetropole.com.