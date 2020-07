Human Virus: a Palazzo Zaguri la mostra che indaga le epidemie della storia

Il virus torna protagonista a Venezia sotto forma di mostra internazionale con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla patogenesi dei contagi, fornire corrette informazioni e raccontare l'inedita storia evolutiva di questi microrganismi. L'esposizione culturale e scientifica, “Human Virus”, curata da Venice Exhibition Srl, sarà allestita da settembre 2020, nell’anno del cambiamento epocale delle abitudini planetarie dovute al Coronavirus, nella sede museale privata di Palazzo Zaguri in campo San Maurizio, inserendola nel contesto della mostra di anatomia “Real Bodies” già ospitata dal palazzo trecentesco. Trattandosi di una mostra collaterale, avrà il compito di approfondire l’aspetto scientifico del corpo umano sul tema delle malattie infettive che nella storia hanno causato grandi epidemie.

Il percorso espositivo

Seguendo il percorso espositivo e didattico arricchito dalle testimonianze concrete di alcuni ricercatori, il visitatore prenderà coscienza degli step necessari ad identificare un virus comprendendo i parametri di classificazione seguiti dalla scienza. In una sezione della mostra sarà presente perfino un mini reparto ospedaliero predisposto al virus Sars-2 conosciuto come Covid-19 per illustrare la situazione dell’emergenza virale, facendo toccare con mano la tecnologia e i mezzi dispiegati oggigiorno in un reparto di terapia intensiva per salvare le vite umane. Il percorso espositivo si chiuderà con un’area che saluterà il visitatore aggiornandolo sullo stato dell’arte della ricerca scientifica riferita alla Pandemia in corso.