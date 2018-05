A Mestre è caccia ai musicisti del domani, al via l'edizione uno dell'Hybrid Music Contest

Al via l'edizione AnnoZero del concorso musicale Hybrid Music Contest 2018. Il concorso, in scadenza il 10 giugno, è riservato ai giovani musicisti emergenti, per la selezione di 5 finalisti che avranno l'opportunità di esibirsi il 4 luglio sul palco di Marghera Estate 2018 di fronte a un'arena di 920 posti.

I premi

L'iscrizione al contest è totalmente gratuita e ai primi tre classificati verranno riconosciuti vari premi tra cui: un bonus per l'acquisto di strumenti musicali pari al valore di 500 euro al primo classificato, e rispettivamente al secondo e terzo classificato, 10 e 5 ingressi gratuiti alla nuova sala prove della Hybrid Music di Mestre.

La call

Le fasi della call, aperta a musisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, prevedono una preselezione attraverso l'ascolto del materiale audio e una selezione live di 10 musicisti presso la Hybrid Music il 21 giugno. Il concorso sarà giudicato da una Commissione formata da 5 esperti del settore e presieduta dal giornalista e critico musicale, Giò Alajmo. L'iniziativa nata per sostenere e promuovere la creatività giovanile, è organizzata e voluta dall'assessorato alla Ceosione Sociale e Politiche Giovanili, in collaborazione con Euro & Promos FM.