A Marghera la festa della cucina greca: tra piatti tipici, musica e mercatini

Da martedì 23 a venerdì 26 luglio 2019 continuano gli appuntamenti enogastronomici in piazza Mercato a Marghera, con la 5° edizione dell'atteso appuntamento dedicato alla Grecia, I love Grecia 2019, festa della cucina greca: 4 giornate di festa, fra gusto e divertimento, in un'atmosfera unica.

Cibo, musica e mercatini

Tante specialità della cucina greca con pietanze dolci e salate per tutti i gusti, da accompagnare a bevande tipiche dalla Grecia, musica e danze tradizionali, piccolo mercatino con prodotti tipici, area relax con tavoli, area bimbi con animazione e molto altro. I servizi bar e ristorazione saranno attivi tutto il giorno, con possibilità di asporto e take away.

Menù

Il menù della Taberna Itaca comprenderà diverse specialità della cucina greca come Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro.