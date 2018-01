Il vino e' anche storia...... il Carmignano e' una bella storia

Riceviamo e pubblichiamo

"Il 24 gennaio ONAV Venezia organizza una straordinaria degustazione di una piccola ma grande Denominazione della Toscana: Carmignano DOCG



In questa serata, con aneddoti curiosi e cenni storici, ci trasporteremo (ma senza macchina del tempo...) nel medioevo toscano, nella patria di questa perla enologica, dove il Sangiovese è il protagonista principale che si sposa a meraviglia con il vitigno francese Cabernet portato in Italia da Caterina de' Medici: nasce così il Carmignano DOCG!

La zona di produzione della DOCG CARMIGNANO è rimasta più o meno la stessa dei tempi di Cosimo III de’ Medici: cento ettari registrati allora, divenuti quasi 200 negli ultimi anni, condivisi in parte con il comune di Poggio a Caiano e distribuiti su una fascia collinare compresa tra i 100 e i 400 metri sul livello del mare, in parte rivolta verso la pianura e in parte verso la valle dell’Arno.

Ma una delle cose più curiose e particolari di questa denominazione è la presenza nella sua base ampelografica storica (fin dal sedicesimo secolo), oltre al “toscanissimo” Sangiovese, anche di alcuni vitigni “internazionali” oggi di moda come l’uva “francesca”, il nome locale del Cabernet!

A raccontare questo e molto altro, e condurre il fantastico viaggio alla scoperta del nobile e antichissimo vino tanto amato dai Medici e dalla nobiltà fiorentina, un ospite e relatore d'eccezione, Realmo Cavalieri, cultore e storico "cantore" del Carmignano, con cui degusteremo ben 10 diverse espressioni dell'antico rosso toscano, selezionate con cura in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini di Carmignano. Bottiglie che ci permetteranno di apprezzare la grande qualità raggiunta da questo vino, sicuramente più conosciuto all'estero che in Italia, un vino di grande personalità ed eleganza!



In degustazione:

TENUTA ARTIMINO - Poggilarca Carmignano Docg 2015

AMBRA - Santa Cristina in Pilli Carmignano Docg 2015

CASTELVECCHIO - Carmignano Docg

COLLINE SAN BIAGIO - Sancti Blasi Carmignano Docg

PODERE ALLOCCO - Carmignano Docg

LE FARNETE - Carmignano Docg 2015

PIAGGIA - Il Sasso Carmignano Docg 2015

FABRIZIO PRATESI - Carmione Carmignano Docg 2015

SASSOLO - Carmignano Docg 2015

TENUTA CAPEZZANA - Villa di Capezzana Carmignano Docg 2007



Una grande ed imperdibile degustazione!



Per motivi organizzativi è obbligatoria la PRENOTAZIONE sul portale ONAV (www.onav.it) entro e non oltre il 22/1/2018, scrivendo a venezia@onav.it, oppure contattando direttamente i numeri telefonici 3477241278 (Cristiano) – 3488106745 (Giorgio).



Quota di partecipazione a persona: 36,00€



La prenotazione è da considerarsi impegnativa".