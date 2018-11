Inaugurazione studio fotografico Nino Esposto

Dopo l’apertura del 2 giugno degli atelier di Ivana Galli, fotografa, e di Rita Pierangelo, artista multimediale, la Sezione Officine di Forte Marghera, già sede degli artisti Maurizio Bucca, Vincenzo Eulisse, Roberto Cannata, si arricchisce di un nuovo spazio.



Programma

Mostra fotografica: verranno riproposte le immagini già presentate per la mostra estemporanea “Su e Via”, svoltasi in Calle de la Testa a Venezia il 22 settembre scorso, esposizione che, anche se di brevissima durata (da pomeriggio a sera, e perciò “Su e Via”), oltre ad aver avuto successo di pubblico, ha suscitato un certo interesse per come i singoli fotografi hanno “visto” ed interpretato Venezia.

Espongono: Nino Esposto Luca Strassera Tiziano Guzzetta Mario Furlan Riccardo Scano Antonello Marin Nico Mazzon Adriano Fiusco Annamaria Bortolozzo Rita Pierangelo Ina Mirtilla Mirzac.



Balletto: “Le onde, su musica di Ludovico Einaudi. Coreografia di Alexandra Foffano, con il corpo di ballo di SDSB – Scuola di danza San Bassiano.

Alexandra Foffano: maestra di danza classica e Floor-BarreTM, coreografa e danzatrice.



Lettura brani inediti dal libro in divenire di Barbara Giovannelli.

Barbara Giovannelli ha due passioni, lo studio della fonetica dell'italiano neutro e la recitazione, che si integrano in un'arte: la voce. L'amore per la lettura, il teatro, l'ascolto. Barbara è una speaker dalla voce versatile, agile, estesa, morbida. Impeccabile nella trasposizione delle regole della fonetica in giochi espressivi ricchi di gradazioni e colori, mette la propria voce a disposizione di chi voglia realizzare audiovisivi, guide, spot, letture e supporti audio per il web.

Sito web: http://www.barbaragiovannelli.it



Performance dell’artista Rita Pierangelo “ La sposa bambina”.

Rita Pierangelo: dall’adolescenza la sua indole creativa la spinge ad avvicinarsi all’arte, sperimentando disparate tecniche, acquisendo notevoli abilità ed una manualità leggera ed elegante. Maturata la consapevolezza delle proprie capacità, non soddisfatta dei traguardi raggiunti, si avventura nella scoperta dell’arte concettuale, alla ricerca di nuove idee e di spunti innovativi… Inoltre l’artista lavora con la fotografia, installazioni e performance; le passate esperienze di vita che l’hanno segnata profondamente nel modo di percepire il proprio lavoro, danno all’artista una grande creatività che lo spettatore recepisce ed apprezza.

Sito web: www.pierangelorita.com