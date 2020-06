“Incontriamoci da Andrea”: appuntamento con il salotto virtuale di Andrea Vettoretti

Torna “Incontriamoci da Andrea”, il salotto virtuale di Andrea Vettoretti, Direttore Artistico del Festival Chitarristico delle Due Città (Treviso e Venezia Mestre): (domani) martedì 9 Giugno, alle ore 19, in diretta sul profilo Instagram @andrea_vettoretti_guitar, sarà ospite Andrea Candeli, chitarrista modenese, docente in prestigiosi istituti musicali italiani e componente di diverse formazioni cameristiche; collabora inoltre con diversi artisti tra cui Luciano Ligabue, David Riondino, Ugo Pagliai, Ivano Marescotti, Vito, Vanessa Gravina. Ha suonato con Andrea Griminelli e ha recentemente aperto un concerto di Andrea Bocelli; collabora regolarmente con poeti e scrittori in reading poetici e letterari.

Filo conduttore della conversazione con Candeli sarà la simpatia, giacchè il versatile musicista emiliano è un ottimo intrattenitore ed in ogni suo concerto spiccano estro, imprevedibilità e padronanza del palco; l'incontro tirerà le fila del post quarantena alla vigilia di un'estate, che dovrebbe vedere anche la ripresa dei concerti, in attesa di poter annunciare definitivamente l'edizione 2020 del “Festival Chitarristico delle Due Città”, in programma dal 12 settembre al 4 ottobre prossimi quando si terranno, fra Treviso e Venezia Mestre, 8 concerti in cui saranno protagonisti il flamenco, il tango ed il baile.