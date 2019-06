Infiorata di Noale 2019

Sono partiti dal logo del mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco per il prossimo ottobre - una croce missionaria con i colori dei 5 continenti e le parole battezzati e inviati - per ispirarsi nel progettare il grande tappeto floreale che sabato 22 giugno 2019 sarà realizzato dai volontari della Pro Loco e delle Contrade del palio di Noale. L’infiorata del Corpus Domini, che si potrà ammirare nella sua bellezza domenica 23 giugno sul proscenio della torre delle campane, cambia soggetto ogni anno. Per realizzare l’Infiorata, che sarà lunga 45 metri, verranno impiegati circa 6mila garofani, 500 mazzi di crisantemina e centinaia di gerbere. Il tratto di strada tra le due torri medievali sarà ‘infrascato’ dai volontari del Gruppo Missionario.

Programma del sabato

Il programma dell’Infiorata prevede sabato 22 giugno, a partire dalle 9, la realizzazione del tappeto floreale ad opera di un centinaio di volontari; in piazza Castello durante l’intera giornata si potranno ammirare i madonnari del gruppo Ars Antica, ovvero Emanuela Cerruti di Roncoferrato, Alice Lovato e Vanna Lodi Pasini di Mantova, Francesca Schiavon di Quinzano e Stefania Frigo di Negrar; alle 21.15 si terrà, sempre in piazza Castello, il concerto del Corpo Filarmonico Città di Noale con la partecipazione straordinaria del mezzo soprano Francesca Gerbasi.

Programma della domenica

Domenica 23 giugno, al mattino, sul selciato di piazza Castello, con inizio alle 9.30 prevista l’attività per bambini “Madonnari per un giorno - Colora la tua piazza”. Alla 19.30, dopo la santa messa, si svolgerà la solenne processione, alla presenza delle autorità, delle contrade e del Corpo filarmonico della Città di Noale: il corteo religioso transiterà attorno a piazza XX Settembre, transiterà sotto la torre dell’orologio, da dove i volontari del Gruppo Missionario lasceranno cadere sui fedeli petali di rose, per arrivare ai piedi del grande tappeto floreale che sarà calpestato soltanto dal parroco, prima di venir cancellato dai bambini della prima comunione.