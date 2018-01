Giornata della Memoria, al Teatro a l'Avogaria va in scena la pièce "L'innocenza è rotta"

Uno spettacolo per celebrare le vittime innocenti dell’Olocausto. Domenica prossima, 28 gennaio 2018, alle 20, il Teatro a l’Avogaria di Venezia, in concomitanza con la Giornata della Memoria, presenta la piece “L’innocenza è rotta”, testo e regia di Giovanna Cordova.

L'opera

L’opera intende raccontare l’Olocausto attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi che l’hanno attraversato, le testimonianze di chi ha condiviso l’esperienza della deportazione e dei campi di concentramento con il racconto di storie quotidiane di “ordinaria follia”, nelle quali, nonostante tutto, vince la vita. In scena gli allievi dei corsi di propedeutica teatrale, 18 tra bambini e ragazzi dai 12 ai 20 anni, per spiegare alle nuove generazioni una delle più grandi vergogne che il genere umano abbia mai posto in essere.

"Educazione fondamentale"

"È un dovere morale - commenta Stefano Poli, direttore e anima dello storico teatro veneziano - educare i nostri figli perché sappiano affrontare il futuro con consapevolezza: il teatro è un mezzo privilegiato per coinvolgere lo spettatore, soprattutto se sul palcoscenico ci sono attori giovani che con la loro energia dirompente sono in grado di trasmettere emozioni uniche".