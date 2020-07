Il teatro tra la gente fa tappa al Groggia

La rassegna "Io Sono Teatro...tra la gente", realizzata dal Settore Cultura in collaborazione con Arteven, da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2020 si trasferisce a Venezia nella splendida cornice del parco del Teatrino Groggia a Sant'Alvise. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L'accesso sarà concentito con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno regolarmente, ma dentro al teatro.

Ancora Groggia. Riapprodare a teatro

Venerdì, alle 21, va in scena l’evento speciale "Ancora Groggia. Riapprodare a teatro" di Mattia Berto: la prima serata è un evento speciale, una performance creata ad hoc dal regista veneziano per ritrovare la comunità di piccoli e grandi che abitano lo spazio di Sant'Alvise. Saranno le voci di chi ama il teatro ad accompagnarci in questo riapprodare al Groggia.

Shock a stelle e strisce

Sabato 4 luglio è la volta di "Shock a stelle e strisce" di exvUoto Teatro: lo spettacolo riporta il poema di Allen Ginsberg, Howl (1956), alla sua originaria natura di reading con musica. In scena viene eseguita la lettura integrale in traduzione italiana del poema di Ginsberg con un breve inserto finale appartenente, invece, a Kaddish (1961), riguardante la figura materna del poeta statunitense.

La stamberga delle scarpe

Ultimo spettacolo domenica 5 con "La stamberga delle scarpe" di Febo Teatro pensato anche per i più piccoli: tre strampalati narratori raccontano la storia di questa Madame, che decide di rimettersi in gioco per realizzare un paio di scarpe adatto al matrimonio della principessa.