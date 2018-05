I Lazzaretti veneziani nella lista rossa: visite guidate a cura dell'Archeoclub

Per la seconda Giornata Nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra prevista domenica 13 maggio 2018, l'associazione porta all'attenzione il caso dei due Lazzaretti veneziani, esempio virtuoso di patrimonio culturale valorizzato dalla comunità.

"Chiederemo l’inserimento nella nostra Lista Rossa delle due isole affinché possano finalmente raggiungere, dopo trent'anni di impegno da parte dell'Archeoclub di Venezia, gli obiettivi museali per i quali erano state richieste al Demanio dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto: al Lazzaretto Vecchio il Museo della città (e della Laguna), al Lazzaretto Nuovo il Museo di Antropologia e di storia della medicina".

Il programma delle visite

In collaborazione con l’Archeoclub di Venezia, si terranno due visite guidate così proposte:

Lazzaretto Nuovo, 9.45: la visita dura circa due ore e comprende un percorso storico-archeologico interno alla cinta muraria e una passeggiata naturalistica esterna lungo le barene.

Lazzaretto Vecchio, 16: in occasione della Giornata Nazionale in oggetto, la visita guidata sarà eccezionalmente riservata a soci e amici di Italia Nostra su prenotazione. La visita durerà circa un’ora ed è previsto un servizio di traghetto A/R dal Lido di Venezia - Riva Corinto.

Prenotazione obbligatoria

Per ciascuna iniziativa è prevista la prenotazione obbligatoria, entro venerdì 11 maggio p.v., via mail al nostro indirizzo italianostrave@gmail.com ed è inoltre richiesto un contributo minimo di 5 euro per isola, a sostegno dei progetti dell’Archeoclub di Venezia per il loro recupero, da versare in loco. Le visite guidate saranno condotte dai volontari dell'Archeoclub di Venezia che regolarmente aprono al pubblico i due siti e riservate a massimo 50 persone.