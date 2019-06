Una settimana di eventi tutti dedicati all'italiano a stranieri: gli appuntamenti

Dall’1 al 5 luglio Ca’ Foscari organizza l’appuntamento annuale dedicato alle maggiori novità dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, uno degli assi strategici della sua attività scientifica e didattica di Ca’ Foscari.

Giornata clou

La settimana si conclude venerdì 5 con la XIII edizione di Fieritals, l'annuale appuntamento con l'editoria dell'italiano a stranieri che è anche un servizio formativo e di aggiornamento tra i più importanti a livello nazionale per chi si occupa di questo tema. Nove tra le maggiori case editrici del settore esporranno e presenteranno le novità editoriali: Alma, Bonacci, Sestante, Edilingua, La Linea, Hoepli, Loescher, Eli, Guerra. La giornata sarà scandita da 14 mini conferenze che tratteranno diverse tematiche: competenze e tecniche nell’italiano a stranieri, cultura e multimedialità, didattica per giovani, adulti e migranti. Al termine degli appuntamenti, venerdì 5 luglio, verrà assegnato dal Laboratorio Itals il prestigioso riconoscimento "Una Vita per l'Italiano" al professor Balboni, che sin dagli anni Settanta si è occupato di educazione linguistica nel suo complesso. Balboni terrà una lectio dal titolo "Italiano a stranieri: da dove viene, dove va" per riflettere, per fare il punto, per ricostruire il cammino percorso e cercare quindi di individuare potenziali sentieri futuri.

Premio

Verrà inoltre consegnato il premio ‘Un libro per l’italiano’ indirizzato agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di un progetto editoriale (libro, cd, software) riservato all’italiano per stranieri. Il premio è diviso in tre sezioni, Junior (bambini-ragazzi), Senior (giovani-adulti) e Progetti speciali (progetti particolarmente creativi), per ognuna delle quali ci saranno tre premi in palio. I progetti presentati saranno valutati da una commissione interna che selezionerà tre finalisti per ogni sezione i quali saranno sottoposti al giudizio di una giuria di esperti in glottodidattica ed editori che assegnerà i premi (primo, secondo e terzo premio per ogni sezione).

Programma

Questi gli altri appuntamenti della settimana dell’italiano: una Scuola Estiva per insegnanti di italiano a stranieri (1-3 luglio), il primo Seminario ITALS (4 luglio) tenuto da docenti di italiano L2/LS, la Certificazione CEDILS Venezia (4 luglio), Arabitals (4 luglio) dedicata in particolare agli insegnanti che lavorano con arabi, la giornata seminariale del Post Master Itals (4 luglio), la consegna del premio ‘Un libro per l’italiano’ e dei diplomi Master Itals di I e II livello (5 luglio).