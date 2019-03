Proiezione documentario "Iuventa" a Emergency Venezia

Nella cornice della mostra di pittura SENZA POESIA di Nicola Golea e Serena Nono, Emergency propone una serie di iniziative. Il primo appuntamento è per mercoledì 3 aprile 2018 alle 17.30, con la proiezione del documentario Iuventa. Everyone in maritime emergency deserves rescue.

Attraverso una campagna di crowdfunding un gruppo di ragazzi tedeschi acquista una nave, la “Iuventa”, e nel luglio 2016 inizia un programma di salvataggio nel Mediterraneo Centrale.

Dopo un anno di operazioni (in cui sono state salvate oltre 14.000 persone), la nave è stata sequestrata preventivamente dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa nell’ambito di un’indagine sull’immigrazione clandestina. Il film documentario segue la vita dei protagonisti per oltre un anno, dalla prima missione della nave fino a quando il loro sogno utopico e umanitario si scontra con la complessità della realtà.

Saranno presenti il regista Michele Cinque e il fotografo Federico Sutera.