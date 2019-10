IX Chioggia Boat Show: il 5 e 6 ottobre l'evento

Weekend all’insegna della nautica e del divertimento a Chioggia questo weekend dalle 10 alle ore 18 ad entrata gratuita.

Sabato 5 e domenica 6, torna il Chioggia Boat Show presso Marina del Sole e Marina di Brondolo sul fiume Brenta a Chioggia, organizzato dai rispettivi titolari Marino Masiero e Roberto Boscolo Anzoletti in collaborazione con Assonautica Venezia.

Due giornate di festa per appassionati del settore e per le famiglie che troveranno spettacoli, gare, prove in acqua, ristoranti aperti, il gruppo fusolari di Chioggia, show cooking e molto altro. Una trentina gli espositori, 600 le barche in acqua, 100 quelle usate in vendita.

In acqua moltissime le attrattive, dalle prove di salvataggio con i cani allo show di fly board, il sistema che permette di volare sull’acqua, che vedrà di nuovo la presenza del campione internazionale di Hydrofly Cristiano Perseu affiancato da Giorgio Ferrara. Tra un’acrobazia e l’altra, ci sarà il momento scuola, che darà la possibilità al pubblico di provare questo incredibile sport.

Si potranno ammirare inoltre le moto d’acqua del Kanarin Jet Team che domenica si sfideranno nel GRAND PRIX AQUABIKE, mentre sabato pomeriggio sarà il momento dedicato ai bambini che potranno farsi un giro con gli istruttori federali.

E sempre di grande attrattiva, la possibilità del giro panoramico su un elicottero AW119. Ma questa nona edizione riserva una sorpresa: domenica alle 11.45 ci sarà il sorvolo di due aerei della pattuglia danzante motoalianti d’epoca BLUE VOLTIGE.

Inaugurazione sabato mattina alle ore 10.45 alla presenza dei due titolari delle darsene Marino Masiero e Roberto Boscolo Anzoletti, del vice sindaco di Chioggia Marco Veronese, del presidente di Assonautica di Venezia Roberto Magliocco, del presidente di Assonautica Italiana Alfredo Malcarne e delle autorità militari.