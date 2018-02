Jack Savoretti in concerto al Teatro Goldoni

Dopo un tour estivo che lo ha portato in tutta Italia, torna Jack Savoretti con l'Acoustic Nights Live, con due concerti nel Veneto firmati da Veneto Jazz: il 18 aprile 2018 al Teatro Goldoni di Venezia per la rassegna “Dal Vivo” organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, e il 28 maggio 2018 al Teatro Filarmonico di Verona nel concerto organizzato in collaborazione con Eventi Verona.

Il nuovo tour acustico

Il progetto del nuovo tour acustico del cantautore italo-inglese, pronto a solcare i palchi dei grandi teatri della tradizione italiana e quelli europei, nasce dopo il successo di “Sleep No More”, dell’edizione speciale “Sleep No More – special edition” (Bmg Rights Management/Warner) contenente l’inedito “Whiskey Tango” attualmente in rotazione in tutte le radio e ispirato dallo straordinario duetto con Kyle Minogue nel brano “Music’s Too Sad Without You”. “Sleep No More – special edition” comprende rare e finora inedite versioni acustiche di brani del repertorio del cantautore ed emozionanti registrazioni live ricavate durante gli interminabili tour in Europa e nel mondo.

Mentre in Inghilterra l’album si appresta a raggiungere le 100mila copie vendute e il suo tour in Italia ha ricevuto una grande risposta di pubblico e di vendite, dall’8 settembre al 14 ottobre, Jack Savoretti è stato l’ospite d’eccezione della star internazionale del soul John Legend durante il Darkness & Light Tour 2017 nelle arene di tutta Europa, mentre il 13 settembre il cantautore italo-inglese è stato chiamato ospite sul palco dell’Arena di Verona per celebrare i vent’anni di carriera della cantante italiana Elisa nel suo evento “Together Here We Are”.