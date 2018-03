Jarabe de Palo in concerto a Nave de Vero

Appuntamento con la grande musica a Nave de Vero: gli Jarabe De Palo, in tour per festeggiare i 20 anni di carriera della band e i 50 del suo fondatore Pau Donés, venerdì 23 marzo 2018 alle 21 saranno in concerto a Marghera.

Gli Jarabe de Palo

Nati in Spagna, gli Jarabe De Palo arrivano al successo con La Flaca nel ’97; da lì sono passati venti anni, di successi e di grandi singoli, che li hanno portati in cima alle classifiche anche in Italia. Il nuovo progetto discografico "50 Palos" celebra i 50 anni di Pau Donés, leader e fondatore degli Jarabe de Palo e i 20 anni di carriera della band. Un doppio album contenente i pezzi più celebri del gruppo come La Flaca, Bonito e Dipende, reinterpretati in una nuova veste fatta di piano, archi e voce. I nuovi arrangiamenti nascono dalla voglia di mostrare i brani nella loro essenza, per lasciare spazio alle sottigliezze e all’immaginazione, per presentarle al pubblico nel loro stato più puro.

Il tour

Gli Jarabe de Palo consolidano il loro rapporto speciale con l'Italia anche in questo lavoro discografico, uscito il 17 marzo, dove Kekko dei Modà, Francesco Renga, Noemi e Jovanotti, sono ospiti in 4 bellissime featuring. Il "50 Palos" Tour, porterà gli Jarabe De Palo nei teatri di tutto il mondo: dagli USA, all'Europa, passando per il Messico, Argentina, Perù, Cile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Porto Rico e Repubblica Dominicana. In Italia, visto il loro rapporto speciale con il pubblico italiano, partiranno in estate presentando "20 Anos Tour", una grande festa per celebrare i 20 anni di carriera e di successi della band.