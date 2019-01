Jesolo in Love: gli appuntamenti per San Valentino di piazza Mazzini

Jesolo In Love: quest’anno cupido ha scelto Jesolo per scoccare le sue frecce dell’amore. Dal 14 al 17 febbraio 2019 un grande cuore batterà in Piazza Mazzini, che aspetta tutti gli innamorati per vivere quattro giorni indimenticabili. Tra le proposte, espositori con regalistica e dolci, eventi e il ristorantino degli innamorati.

Orari:

giovedì 14 e venerdì 15: dalle 14 alle 20

sabato 16 e domenica 17: dalle 10 alle 20