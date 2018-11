Natale 2018, torna a Jesolo il Paese di Cioccolato: mercatino goloso

Ritorna per il secondo anno a Jesolo Il Paese di Cioccolato, l’inedito villaggio con 10 casette distribuite intorno al grande albero di Natale dove poter assaggiare ed acquistare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri e vedere all’opera gli scultori del cacao, che realizzeranno delle vere e proprie opere in cioccolato.

Negli stessi giorni la biblioteca comunale si trasforma in una «Cioccoteca» ospitando attività formative per gli adulti, laboratori per i piccini, letture golose e degustazioni.

Le date

1 e 2 dicembre

8 e 9 dicembre

15 e 16 dicembre

dal 22 al 26 dicembre

29 e 30 dicembre

Servizio navetta

Per tutto il periodo delle festività natalizie è attivo un servizio navetta gratuito che collega le grandi attrazioni del Natale a Jesolo.