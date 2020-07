Tra città e sapori MissVenice Beach 2020 a Jesolo

Una serata all'insegna di moda, spettacolo e divertimento.

20 bellissime miss in passerella sul palco di piazza Manzoni a Jesolo per festeggiare assieme i 10 anni del concorso e staccare cosi il lascia passare per la finale a Settembre nel suite hotel la Mosella.

Tante le realtà del territorio che sostengono il tour sulle più belle spiagge del Veneto.

Degustazioni gratuite con lo chef Carmine Giovinazzo e il macellaio Giovanni Cavasin accompagnati della bellissima presentatrice Elisa Bagordo vi faranno conoscere i prodotti del territorio la carne consorzio Sigillo Italiano, i formaggi di Latteria Soligo, i buoni Coraya e il radicchio Igp di Chioggia.

lo spettacolo di ES DAnce Company, e le musiche di Flavio Gomez DJ

nel villaggio delle miss le nuovissime auto di Campello motors con Jeep.

Sul palco i brand VoiSola Bikini, boutique Impronte Shoes & BAgs, i preziosi di Gioielli Leonardo di Mestre.