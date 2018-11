Kaos & DJ Craim "kARMA - 10th Year Tour" + Slander | Rivolta

Venerdì 7 dicembre (prefestivo) al Rivolta di Marghera è in scena uno show speciale e inedito per festeggiare i 10 anni dell'uscita di uno dei lavori più apprezzati di Kaos One: "kARMA". Un tour di dieci date che tocca anche la terraferma veneziana. Sul palco ci saranno anche la compagine hip hop veneziana "4 rooms family", la band hardcore punk romana "Rake-Off" e i veneziani "Slander", per la loro ultima esibizione in Veneto.

----

★★★ kARMA - 10th YEAR TOUR ★★★

▶ KAOS ONE & DJ CRAIM

Special guest

▶ SLANDER

Calunnia Tour - Last Show!!!

Opening

▶ RAKE-OFF (Roma)

▶ 4 ROOMS FAMILY