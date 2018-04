Termina a Chioggia la Keep Clean and Ride, 1000 km in bici contro l'abbandono dei rifiuti

Si conclude giovedì a Chioggia "Keep clean and ride", una manifestazione ideata e progettata per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’abbandono della plastica e dei rifiuti, soprattutto in mare, e coinvolgerli nelle iniziative di pulizia e di raccolta. La giornata ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Chioggia e di Veritas e si svolge in collaborazione con le scuole elementare e media Paolo VI, elementare Chiereghin e media Galilei, per un totale di oltre 200 tra studenti e insegnanti. Collaborano anche le associazioni ambientaliste del territorio, che raccoglieranno plastica e altri rifiuti abbandonati nella spiaggia accanto alla diga di Sottomarina.

"Keep clean and ride" è partita giovedì scorso da Bari e si concluderà proprio a Chioggia dopo 1000 chilometri e tappe a Manfredonia (Foggia), Vasto (Chieti), Penne (Pescara), Teramo, Osimo (Ancona), Assisi (Perugia), Città di Castello (Perugia), Meldola (Forlì Cesena), Parco del Delta del Po (Ferrara) e Padova. In ogni sosta sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione e raccolta dei rifiuti.

L’impresa sarà portata a termine dal divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato dal triatleta Roberto Menicucci e da ciclisti che, in sede locale, hanno aderito all’iniziativa. Nell’ultima tappa ci sarà anche l’atleta di handbike Francesca Fenocchio, medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Londra 2012. La manifestazione è giunta ormai alla quarta edizione, nelle tre precedenti Cavallo aveva percorso a piedi la dorsale appenninica.

Keep clean and ride rientra all’interno della campagna Let’s clean up Europe!, che raggruppa tutte le iniziative di pulizia di aree pubbliche che si svolgono in Europa a primavera, coinvolgendo quanti più cittadini possibile. Il littering (l’abbandono dei rifiuti) è purtroppo un malcostume crescente e un grave problema, che ormai ha raggiunto dimensioni globali. Ogni anno, infatti, milioni di tonnellate di rifiuti vengono lasciati nei mari, lungo le spiagge, nei boschi, nelle città e nell’ambiente. Questo dell’abbandono dei rifiuti in mare è un problema particolarmente sentito nel territorio di Chioggia, dal momento che i rifiuti portati dal mare e dai fiumi si accumulano lungo le spiagge.