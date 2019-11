Kenneth Bailey, voce soul, allo Splendid Venice Hotel per Live Music Aperitif

Ultimo appuntamento della stagione di Live Music Aperitif, il salotto della musica dal vivo firmato da Veneto Jazz in uno degli alberghi più prestigiosi di Venezia, lo Splendid Venice Hotel. All’ora dell’aperitivo, live music e petit food per quello che è diventato uno degli appuntamenti più attesi in laguna.

Giovedì 14 novembre (ore 19.00) il Too High Trio, guidato dalla voce di Kenneth Bailey propone classici soul, di Otis Redding, Marvin Gaye, Scott Heron con contaminazioni moderne da Gregory Porter a Kamasi Washington e Robert Glasper. Atmosfere nu soul, jazz e gospel con elementi afro-funk, seguendo il filo conduttore della black music e qualche brano originale. Oltre alla sua voce e al suo sax, Ivan Zuccarato alle tastiere e Davide Devito alla batteria.