Kid Pass Days 2018, Mestre e Venezia diventano a misura di bambino

Musei, teatri e parchi d’Italia aprono le porte alle famiglie con centinaia di attività e facilitazioni nel weekend del 12 e 13 maggio 2018. A Venezia iniziative, tra le altre, al Museo Archeologico Nazionale, Ca' Pesaro, Teatro La Fenice, alla Peggy Guggenheim Collection, al Lido. A Mestre al Centro Culturale Candiani. A Stra a Villa Pisani.

Quarta edizione

Quarta edizione per la maratona nazionale di eventi per imparare divertendosi con mamma e papà: iniziative a Venezia, Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli e in altre città italiane. Il weekend delle famiglie con bambini invade anche Venezia e Terraferma con eventi, visite speciali, laboratori e iniziative nei musei, teatri e spazi culturali a Venezia, Mestre e Stra. È il programma 2018 di KID PASS DAYS, la più importante maratona nazionale di eventi family friendly che il 12 e 13 maggio, in occasione della Festa internazionale della famiglia, apre le porte a bambini e adulti con centinaia di attività, eventi e facilitazioni in simultanea in tutta Italia.

Programma

Dopo le oltre 140 mila presenze dello scorso anno, anche nel 2018 KID PASS DAYS si conferma il più grande programma di edutainment d’Italia, con le più importanti realtà sul territorio nazionale che collaborano per comporre un fitto calendario di eventi per famiglie che unisce un alto valore educativo e culturale ad un apprendimento all’insegna del gioco. Una grande occasione per provare, divertendosi, nuove attività che avvicinano alla cultura, all'arte e alla tecnologia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Venezia

Tra le maggiori realtà che propongono attività e facilitazioni nell’edizione 2018:

VENEZIA

Museo d’Arte Orientale Ca' Pesaro - 12 maggio - ore 11:00 “Animali dall’oriente, a caccia di animali nascosti tra i pezzi della collezione” - laboratorio gratuito previo acquisto del biglietto di ingresso - gratuito per residenti e nati a Venezia;

Museo Archeologico Nazionale 12 maggio - ore 14:00 “Suoniamo tutti insieme divinamente! Gli strumenti musicali inventati dagli dei, percorso alla scoperta dei miti che narrano l’invenzione degli strumenti musicali” - laboratorio è gratuito previo acquisto del biglietto di ingresso - gratuito per residenti e nati a Venezia;

Teatro La Fenice 12 maggio - ore 11.10 - 12 e 12.50 (tre turni) “La giornata musicale del coniglietto Teo, esperienza didattica in compagnia della mascotte del Teatro, il coniglietto Teo”;

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro - 12 maggio - ore 17:00 - caccia al leone, caccia al tesoro alla scoperta dei leoni e di altri animali reali o fantastici nei dipinti presenti alla Galleria; 13 maggio - ore 16:00 - alla scoperta del mosaico: ai bambini verrà raccontata la storia del Barone Franchetti e della realizzazione del pavimento musivo. Al termine della visita i bambini potranno mettersi alla prova realizzando il proprio mosaico, laboratori compresi nel biglietto di ingresso, gratuito per i minori di 18 anni;

Museo di Palazzo Grimani - 13 maggio - ore 11:00 Animali nel palazzo, attività ludiche alla scoperta degli animali nascosti tra le decorazioni del Palazzo - laboratorio è compreso nel biglietto d’ingresso, gratuito per i minori di 18 anni;

Collezione Peggy Guggenheim - 13 maggio - ore 15:00 Kids Day, laboratori gratuiti su prenotazione.

Isola di San Giorgio Le stanze del vetro - 13 maggio - ore 16:00 “SUNglassDAY - percorso gratuito alla scoperta dell’esposizione Una fornace a Marsilgia”;

Lido di Venezia - Fondazione Musei Civici 12 maggio alle 10.30 e 14.30 e 13 maggio alle 14.30 tre diversi laboratori centrati sul rapporto tra Venezia, la sua laguna e il mare, con modi e forme diverse, per raggiungere le varie fasce d’età – dai più piccoli agli adulti – e spaziare in differenti ambiti di interesse. La scelta di questo tema deriva dalla straordinaria concomitanza con la Festa della Sensa

MESTRE

Centro Culturale Candiani – 12 maggio - ore 17:00 - Inaugurazione Mostra Progetto Di-verso l’altro - esposizione opere fatte dai bambini durante il progetto; ore 17:30 - Quartiere Little me ON AIR, bambini e genitori potranno partecipare insieme alla creazione di una serie di avatar (ritratti di personaggi) fantastici, da comporre sui tronchi degli alberi del parco adiacente il Centro Candiani;

Associazione Culturale Libellula - 12 maggio - ore 15:00 “La festa delle lingue, letture, laboratori e attività in inglese, tedesco, cinese, russo e anche hindi!” evento gratuito.

STRA