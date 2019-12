I Krampus per la prima volta in Veneto: infuocheranno il Natale di Caorle

Sabato 14 dicembre 2019 un’orda di demoni scompiglierà il centro di Caorle con maschere spaventose e giochi di fuoco, è l’esclusiva di “Caorle Wonderland”, la manifestazione natalizia a due passi dal mare. Dopo il successo di pubblico con oltre 15mila presenze all'apertura, è in arrivo un altro intenso weekend impreziosito dalla magia della manifestazione natalizia che dal 6 dicembre al 6 gennaio 2020 trasforma il centro di Caorle in un villaggio fiabesco a due passi dal mare.

Carri infuocati e maschere mostruose

Sabato 14 divertimento assicurato dalle 10 di mattina sino a tarda sera con un carnet di spettacoli e show di magia che stupiranno grandi e piccoli. Si inizia alle ore 14 con Mago Merlino e i suoi fratelli in Piazza Pio X con “Maga Gaia e quella volta che salvai il Natale”, spettacolo che verrà riproposto alle ore 17 per tutti coloro che se lo fossero perso. E poi, grande esclusiva veneta, per la prima volta scendono dalle montagne per invadere le vie di Caorle e spaventare tutti con le loro mostruose maschere e show, sono i “Skaupaz Toifl”, i famosi krampus di Tarvisio. Alle 18.30 un’orda di demoni terrificanti scenderà in paese con carri infuocati, fruste di ramoscelli e mani tinte di carbone nero alla ricerca dei bambini “cattivi”. Uno spettacolo pauroso e divertente che si ispira alla tradizionale festa di San Nicolò che si celebra con questo suggestivo rito soprattutto nell’arco alpino e in Trentino Alto Adige. A portarla in Veneto è il gruppo Skaupaz Toifl, attualmente composto da una quarantina di soggetti, nato nell’inverno del 2008 e divenuto associazione nel 2018. Obiettivo di questo affiatato team di simpatici diavoli è far conoscere anche al di fuori delle originarie località montane questa particolare ed importante tradizione. Ma non solo, la loro anima è solidale, tant’è che il ricavato delle loro attività viene dato in beneficenza ad associazioni per aiutare persone bisognose. A seguire i bimbi ceneranno con Spiderman, mentre i giovani balleranno fino a tarda sera.