L'annuncio "bomba" che scalda i fan: Kylie Minogue salirà sul palcoscenico della Fenice

L'annuncio ufficiale è stato dato attraverso il profilo twitter del Teatro La Fenice mercoledì mattina. "È ufficiale - si legge sul cinguettio - assieme a Jack Savoretti sul palcoscenico della Fenice anche Kylie Minogue. Appuntamento mercoledì 25 luglio alle 20".

Pop star da 90 milioni di dischi

La pop star australiana naturalizzata britannica, 90 milioni di dischi venduti nel mondo nel corso della sua carriera, quindi, sarà la guest star al concerto della prossima settimana di Jack Savoretti nel teatro di Campo San Fantin nell’ambito dell'XI edizione di Venezia Jazz Festival, firmata da Veneto Jazz. La Minogue, che ha già duettato con il cantautore italo-inglese e l'ha chiamato a cantare con lei nel suo nuovo disco "Golden" all’interno del brano Music’s Too Sad Without You scritto a quattro mani dai due artisti, sarà quindi una gradita sorpresa per il pubblico della Fenice.