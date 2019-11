La Fenice entra all'M9: arriva il progetto di educazione musicale

La musica dei più grandi compositori entra nel Museo del ‘900. Si chiama La Fenice in M9 il nuovo progetto di educazione musicale ideato e realizzato da Fondazione di Venezia e Fondazione Teatro La Fenice insieme a M9 - Museo del ‘900 che, da novembre a gennaio, mira a diffondere la conoscenza della musica classica e lirica tra studenti, insegnanti e famiglie del territorio negli spazi di M9, coniugando l’esperienza di fruizione dei contenuti museali con la proposta artistica dell’istituzione musicale lagunare.

Prima iniziatva

Il progetto comprende tre diverse declinazioni: una lezione sulla musica del Novecento per insegnanti, un’iniziativa pilota di ascolto musicale e visita guidata per studenti e, infine, un concerto pianistico dedicato alle figure chiave della storia della musica classica del secolo scorso aperto al pubblico. La prima iniziativa dal titolo O Musica Soave Conoscenza, in programma giovedì 28 novembre dalle ore 15.00 in M9 lab, è la lezione sul tema “Novecento: casus belli. A’ la guerre comme à la guerre. Debussy, Ravel e i presagi del giovane Stravinskij. Non solo Ungaretti: musica e poesia della Vittoria” che Alessandro Zattarin rivolge ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado iscritti al programma di incontri interdisciplinari che la Fenice rivolge al mondo della scuola. Per la prima volta, gli insegnanti escono dalle Sale Apollinee, luogo deputato alla formazione didattica della Fenice, per compiere un vero e proprio viaggio formativo nella musica del Novecento all’interno del museo dedicato al “Secolo breve” con l’opportunità di approfondire e ampliare le conoscenze in ambito musicale da un punto di vista storico e pratico e acquisire nuove competenze da impiegare nella didattica di classe.

Seconda iniziativa

La seconda consiste, invece, in un programma pilota rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio che unisce l’ascolto “dal vivo” delle opere dei più grandi compositori di tutti i tempi e la visita guidata alla mostra permanente di M9, attraverso un percorso mirato e incentrato sulla musica. Nel foyer del museo, mercoledì 11 e venerdì 13 dicembre, dalle ore 10.00, otto classi (quattro classi per singola giornata) accompagnate dagli insegnanti, saranno guidate all’ascolto delle composizioni di Mozart, Bach, Schubert, Strauss, Pachelbel e Tchaikovsky, eseguite dall’Orchestra d’Archi del Teatro La Fenice diretta da Silvia Casarin Rizzolo. All’ascolto si alternerà la visita guidata alla mostra permanente sul Novecento che costituisce il cuore del museo multimediale.

Terza iniziativa

L’ultima proposta di educazione musicale rivolta al territorio nell’ambito del progetto La Fenice in M9 è prevista per lunedì 6 gennaio alle ore 17.30 nell’Auditorium del Museo M9. Si tratta del Concerto dell’Epifania che vede protagonista, la pianista internazionale Elena Nefedova, vincitrice del “Premio Venezia 2016”. L’artista si esibirà per il pubblico in un repertorio di musiche del ventesimo secolo, con incursioni contemporanee, tratto dalla produzione di Respighi, Desyatnikov, Nisi e Prokofiev. l biglietti, che consentiranno di assistere al concerto e visitare il Museo M9, potranno essere acquistati a partire da mercoledì 4 dicembre 2019 sia on line, sul sito www.m9museum.it, sia presso le biglietterie di M9 in via Pascoli 11, 30171, Mestre.

Grande opportunità

«M9 è un’istituzione culturale che ha un orizzonte di ampiezza nazionale e internazionale – sottolinea il direttore del Museo del ‘900, Marco Biscione – ma è radicata nel territorio e deve porsi in rapporto con le altri grandi istituzioni veneziane per svolgere in maniera più efficace la sua missione. M9 dalla sua apertura integra l’offerta espositiva con una serie di attività (conferenze, proiezioni, concerti, manifestazioni di vario tipo) per coinvolgere sempre di più il pubblico nel racconto del XX secolo. La collaborazione con il Teatro La Fenice costituisce una grande opportunità per ampliare l’esperienza del ‘900 all’ambito musicale. Parte delle iniziative previste sono mirate in maniera particolare al mondo della scuola e al pubblico giovanile e studentesco, per avvicinarlo al mondo affascinante e poco conosciuto della musica classica del secolo scorso.»