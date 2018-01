Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"LA GINESTRA: 5 artisti internazionali in un’interpretazione del poema leopardiano La Galleria Alberta Pane è lieta di presentare, per la sua terza mostra nel grande spazio espositivo veneziano, una collettiva che vede protagonisti cinque artisti di rilievo internazionale: Ismaïl Bahri (Tunisia, 1978), Charbel-joseph H. Boutros (Libano, 1981), Paul Hage Boutros (Libano, 1982), Christian Fogarolli (Italia, 1983) e Marco Godinho (Portogallo, 1978). Gli artisti sono stati invitati a riflettere su "La Ginestra", testamento poetico di Giacomo Leopardi, evidenziandone, secondo sensibilità differenti e al tempo stesso affini, il valore contemporaneo del canto, mediante installazioni, video e fotografia. Alla Natura “empia” del “secol superbo e sciocco”, gli artisti rispondono con dei lavori dalla forza concettuale, che colgono l’invito leopardiano rivolto agli intellettuali a stimolare, mediante la cultura, una coscienza collettiva che travalichi l’individualismo. L’esposizione La Ginestra è una riflessione visiva che vuole far porre l’attenzione sull’importanza della cultura e della collaborazione, inestimabili risorse a disposizione dell’uomo; uno stimolo all’osservazione delle piccole cose, del silenzio di un semplice gesto, del passare del tempo e delle potenzialità d’azione che questi presentano. In mostra da sabato 17 febbraio (inaugurazione dalle 17 alle 20), fino a sabato 5 maggio 2018. Dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 18.30".