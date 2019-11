La lavatrice del cuore: a Mira uno spettacolo teatrale che racconta con ironia l'adozione

Al teatro Villa dei Leoni di Mira questo giovedì alle 21.00 verrà presentato lo spettavolo "La lavatrice del cuore", scritto da Edoardo Erba e interpretato da Maria Amelia Monti con l’accompagnamento musicale dal vivo di Federico Odling. Si tratta di una performance teatrale che racconta l'adozione e le difficoltà di questo percorso non sempre conosciuto da chi non ne ha esperienza diretta e decide di farlo con ironia. La lavatrice del cuore si inserisce all'interno della rassegna "Present Tense" promossa dall’assessorato alla cultura e l’assessorato alle politiche educative, giovanili e delle famiglie del comune di Mira (VE), con il sostegno di Regione Veneto e dell’istituto provinciale per l’infanzia “Santa Maria della Pietà” di Venezia, in collaborazione con La Piccionaia centro di produzione teatrale.

I biglietti, dal costo di 8,00 € sono in vendita su vivaticket.it e in loco a partire dalle 20.00 del giorno stesso dello spettacolo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito ufficiale del teatro oppure chiamare il numero 041 4266545.