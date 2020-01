Maria Amelia Monti in "La parrucca": lo spettacolo a Scorzè

Al nastro di partenza gli spettacoli del Teatro Elios Aldò. Dopo una campagna abbonamenti positiva e felicemente in crescita rispetto alla stagione 2018-2019 il sipario si alzerà domenica 12 gennaio con Maria Amelia Monti. La rassegna è promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scorzè con la collaborazione del Circuito Teatrale Arteven / Regione del Veneto.

In apertura La parrucca da Paese di Mare e La Parrucca di Natalia Ginzburg, due atti unici che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. Nel primo una coppia girovaga e problematica prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è perennemente insoddisfatto e passa da un lavoro all’altro anche se vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, si deprime e si annoia facilmente ma è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. A Betta non piacciono né la nuova casa né quel piccolo paese di mare, ma Massimo la convince a restare. Quando i problemi diventano troppi e proprio nel momento in cui la protagonista riesce a trovare un equilibrio domestico i due sono costretti a ripartire. Ne La Parrucca ritroviamo i due personaggi in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati per un guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio il compagno l’ha picchiata, Massimo - che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta - si è chiuso in bagno a leggere. È in questa situazione di tensione che verrà a galla un particolare estremamente importante… Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, lo spettacolo conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete di questa autrice, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa. Al suo fianco, Roberto Turchetta, attore di lunga esperienza teatrale che ha lavorato - tra gli altri - con Valerio Binasco, Emilio Solfrizzi e Silvio Orlando.

Gli altri appuntamenti: domenica 2 febbraio la Compagnia Točnadanza renderà omaggio a Mario Monicelli con MADE IN ITALY - I soliti ignoti, sabato 22 febbraio Enzo Iacchetti e Pino Quartullo sono Leon e Burt in HOLLYWOOD BURGER. Domenica 1 marzo in scena il talento eclettico e magnetico di Lucia Poli in ANIMALESSE storie di animali in prosa, in poesia, in musica, domenica 29 marzo è la volta di Riccardo Rossi in W LE DONNE, domenica 5 aprile in scena Francesca Reggiani e Claudio Bigagli in SOUVENIR La fantasiosa vita di Florence Foster Jenkins.