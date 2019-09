La Via dei Sapori: 1800 metri di street food e divertimento a Zelarino

Sabato 14 settembre dalle 14.00, tutti i 1800 metri di via Castellana a Zelarino ospiteranno l'evento "La via dei sapori", un percorso enogastronomico con più di 20 corner tra attività commerciali e food truck gourmet che coinvolgerà un team di 250 persone. Una Zelarino sotto le stelle tutta nuova e all'insegna di street food, shopping, musica, show e divertimento, organizzata dall'associazione dei commercianti "Noi di Zelarino".

Sono tante le attività previste dal programma: da show con clown, artisti di strada, giochi e attività ludiche di una volta, live music per tutti i generi e tanto divertimento per tutte le età".

Nel palinsesto delle iniziative c’è anche “La Via dei Sapori Card”: una card dedicata a tutti i partecipanti con offerte speciali di ognuno dei commercianti in attività. Usufruendo delle promozioni nelle varie tappe della Via dei Sapori si otterranno dei timbri e, dopo averne completati almeno 3, si potrà ricevere gratuitamente la t-shirt “Made in Zelarino”.