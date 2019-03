Labirinto, una settimana di giovani artisti a Venezia

Venticinque artisti emergenti espongono una selezione delle proprie opere. Pittori, illustratori, fotografi, scultori, disegnatori, grafici, tatuatori, tutti uniti da un filo rosso: il labirinto.

Free entry, dal 24 al 31 marzo ogni giorno dalle 11 alle 18.



- VERNISSAGE - 25 Marzo - 6 pm // 7 pm - Live Music

Nularse

Alessandro Ragazzo

- FINISSAGE - 31 Marzo - 6 pm // 7 pm - Letture e Performance

Innocenzo Capriuoli

Eleonora Del Pizzo

Clelia Genna

Vito Ancona



- CHI SIAMO -

Alberto Alfra Franco / Angela Trione / Angela Zangrossi / Antonella Brunello / Beatrice Brighenti / Beatrice Valeri / Camilla Salvagnin / Chiara Marsano / Claudia Frau / Davide Matassoni / Elia Pavan / Emma Neri / Francesca Bianchi / Giorgia Franceschini / Giovanni Mercurio / Irene Stellin / Leonardo Crupi / Lorenzo Dolce / Lorenzo Mastrucci / Luca Colussi / Marcello Della Puppa / Marco Carrer / Pietro Carra / Carlo Pietresso / Rachele Brighenti



- SPONSORED BY -

Feelin Venice



- Dall'alto, osservando il complesso reticolo Veneziano,

si inizia a scorgere uno spiraglio di luce nel grigiore pigro dei flussi umani.

Decidiamo, allora, di avvicinarci incuriositi per capire da dove provenga -

"Ma… è Calle del Traghetto!"

Ansia, paura, tensione.

- Avviciniamoci -

Si sentono profumi e fragranze eteree.

Sembra che da lì possa nascere una dolce ostrica,

di quelle dalla perla brillante.

La situazione è dinamica, sembra graffiare la normalità!

- Ma avviciniamoci ancora -

Sembra non essere definibile, non si capisce, non ha confini.

Sembra intoccabile.

Eppure...

- Ci entriamo -

Non è un punto di arrivo.

E' il punto d'inizio.

Le idee iniziano ad aggrovigliarsi.

Non c'è spazio per respirare.

E' tutto così confuso e puro, così fragile e sincero.

Ma non cediamo alla claustrofobia.

Ci immergiamo in un bazar di emozioni,

dove ci si lascia scoprire con spontaneità.

Nella spensieratezza, percepiamo di poter di cogliere l'irraggiungibile,

tra contraddizioni, linee e colore.

Sulle superfici o nelle profondità si scoprono i più intimi labirinti mentali.

E' lì, forse, che si può scoprire

la bellezza del diverso,

la bellezza del brutto,

la bellezza del ridicolo,

la bellezza del bello,

o semplicemente,

la bellezza del perfetto.



"Cosa vuol dire per te Labirinto?"

Per l’anatomia, il Labirinto è l’organo dell’equilibrio.



Progetto ideato da

Lorenzo Rizzo Zenga