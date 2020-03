Under 25, chiamata per il laboratorio di cittadinanza: il teatro chiama Venezia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Nonostante lo stop dettato dall’emergenza Coronavirus che ha portato alla chiusura dei teatri e all’arresto temporaneo di tutte le attività dello Stabile del Veneto, la voglia di fare teatro non si ferma. Continua, infatti, la ricerca di nuovi giovani partecipanti per il percorso rivolto agli under 25 del laboratorio di teatro di cittadinanza Questa vita è un’Odissea. Venezia apre le sue porte al teatro, ideato dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto. Una chiamata per tutti i veneziani con meno di 25 anni invitati per la prima volta ad unirsi al viaggio di Ulisse verso casa.

Il progetto

Continuando un percorso già consolidato, infatti, il progetto sull'Odissea mira a coinvolgere cittadini di tutte le età per riflettere sui cambiamenti di Venezia e sulle sue criticità. Per gli under 25 il tema dell'Odissea verrà declinato mettendo in campo uno degli episodi più noti, quello del celebre incontro con il terribile gigante Polifemo, figura emblematica del "diverso". Come i due percorsi già avviati, quello per gli over 70 e quello che coinvolge partecipanti tra i 25 e i 70 anni, anche questo laboratorio prevede una tappa performativa in una casa veneziana che per l'occasione si trasformerà nell'antro del ciclope. Il laboratorio si terrà al Teatro Goldoni tutti i lunedì a partire dal 9 marzo - riapertura del teatro permettendo - dalle 17.00 alle 19.00 per un totale di dieci incontri. Mentre il 31 maggio 2020 uno spettacolo evento vedrà i protagonisti di tutti i laboratori insieme in scena sul palco del teatro della città.