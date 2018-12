Classico intramontabile: "Il lago dei cigni" al Teatro Goldoni

Il lago dei cigni, il grande classico della tradizione ballettistica, rivive a Venezia con il prestigioso ensemble del Moscow State Classical Ballet in un doppio appuntamento. L’immancabile evento di Santo Stefano, che il Teatro Goldoni ogni anno propone alla città e ai suoi visitatori, per questo Natale va in scena sulle note di Čajkovskij con alcune delle straordinarie stelle della danza classica russa: i Russian Stars, artisti eclettici, formati in patria e scelti accuratamente dalla maestra, étoile e produttrice Liudmila Titova, che per l’occasione sarà loro capofila sul palcoscenico ad impreziosire il cast con la sua presenza magnetica.

Lo spettacolo

Tra i balletti più famosi al mondo, Il lago dei cigni continua a mantenere intatto tutto il suo fascino per l’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, e per l’eterna lotta fra il Bene e il Male. La fluidità del movimento, unita alla ferrea disciplina, dà vita a un ensemble coreografico compatto e armonico, capace di coinvolgere e ammaliare il pubblico. L’alto livello artistico e la qualità del repertorio hanno permesso alla compagnia di calcare i teatri più prestigiosi del Mondo, portando in scena l’essenza stessa dell’arte coreutica russa.

La compagnia

Il Moscow State Classical Ballet by Titova è una delle più prestigiose compagnie di balletto classico di tutta la Russia, ed è conosciuta e apprezzata a livello internazionale. La Compagnia si pone come principale obiettivo quello di far conoscere al mondo lo splendore della secolare tradizione russa del balletto classico, volgendo lo sguardo anche a un repertorio più contemporaneo, in linea con le esigenze del pubblico odierno. Con intramontabili capolavori come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, oltre a titoli celebri come Giselle, La Bella Addormentata, Cenerentola, Romeo e Giulietta, Don Chisciotte, Carmen e Spartacus hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi del Mondo.