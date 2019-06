“A lezione d’Opera” in azienda con il tenore Miro Solman

Un incontro di approfondimento operistico a cura del tenore Miro Solman: è l’appuntamento “A lezione d’Opera”, in programma lunedì 17 giugno a Gruaro presso la sede di Oikos, azienda specializzata in produzione di porte blindate. L'artista chiarirà i significati del Nabucco e anticiperà quanto andrà in scena venerdì 12 luglio nel teatro open air in piazza Grande, a Oderzo.

Sponsor del calendario “Opera in piazza” di Oderzo, Oikos Venezia rinnova l’apprezzata esperienza della scorsa estate con Il Trovatore e affida ancora all’acclamato Miro Solman l’analisi espositiva del celebre dramma lirico verdiano. Attenzione, curiosità, emozione i sentimenti del pubblico che il tenore saprà sviscerare, forte della passione testimoniata in tutti i teatri del mondo nei suoi 40 anni di carriera.

Continua così l’impegno di Oikos verso la cultura, l’arte e la bellezza in genere, temi legati da sempre all'opera di sensibilizzazione portata avanti dall'azienda: non solo questi incontri, ma anche l'impegno nel rendere design, paesaggistica, architettura, arte e spettacolo dei vasi comunicanti in grado di alimentarsi e arricchirsi reciprocamente. Ne è un esempio l’evento tenutosi l’anno scorso nella Scuola Grande di San Rocco, a Venezia, in cui Oikos - tra gli spettacolari dipinti del Tiepolo e del Tintoretto - ha proposto agli architetti dei seminari di approfondimento sul valore di arte, paesaggio ed edilizia. Tra i relatori c'erano l’architetto Stefano Boeri, il critico d’arte Philippe Daverio, la industrial designer Francesca Valan e il professor Fabrizio Panozzo di Ca' Foscari. Oppure la collezione "TRACCE DI DESIGN. L’eredità di una storia tutta italiana", una mostra a cui l’azienda ha affidato il compito di celebrare il design attraverso le riflessioni dell’architetto Giorgio Giuliari e del designer Paolo Lomazzi. L’esposizione di oggetti simbolo del Made in Italy, allestita presso il nuovo show room aziendale e chiamata a testimoniare l’eredità di una capacità creativa tutta italiana, ha cercato di fornire un’idea del contesto storico da cui proveniamo e del patrimonio che abbiamo il dovere di conservare.

Per informazioni 0421 767 267