Lezioni di Rock al Candiani: Assante e Castaldo raccontano i Queen, Prince e Bowie

Ascoltare la musica, vedere la musica, raccontare la musica. Ernesto Assante e Gino Castaldo, critici musicali del quotidiano La Repubblica nonché conduttori di trasmissioni radiofoniche, hanno seguito le cronache musicali degli ultimi quattro decenni, intervistando i protagonisti, italiani e non, recensendo dischi, concerti e raduni epocali, anticipando le tendenze della scena nostrana e internazionale. Storia e cronaca si fondono nelle Lezioni di Rock protagoniste dell'autunno del Centro Culturale Candiani di Mestre.

Saranno tre gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani che da ottobre a dicembre ci avvicineranno ad altrettante icone del rock e di stile, rese immortali senza dubbio dal loro talento ma anche – purtroppo aggiungiamo noi – dalla prematura dipartita.

Per il primo appuntamento di giovedì 3 ottobre argomento di lezione - sull’onda del travolgente successo della pellicola di Bryan Singer Bohemian Rhapsody - saranno i mitici Queen. Eclettismo musicale, tecnica sopraffina nonché autori d capolavori che hanno fatto la storia della musica proiettandoli nelle classifiche di tutto il mondo, i Queen sono senza dubbio imprescindibili dal talento vocale e istrionico del mai dimenticato Freddy Mercury.

Giovedì 7 novembre Assante a Castaldo racconteranno di un altro grande, il Duca Bianco David Bowie (anche per lui è in arrivo una pellicola che prende il titolo in prestito dal suo famoso alter ego Ziggy Stardust).

Cinquant'anni di carriera all'insegna delle metamorfosi, un genio mutante, il cui trasformismo è solo la più appariscente tra le arti di un indecifrabile dandy, incarnazione di tutte le fascinazioni e contraddizioni del rock e, in definitiva, della stessa società occidentale. “L'uomo che cadde sulla terra", il messia di una rivoluzione rock che dura una stagione sola, "Extraterrestre", e quindi libero dai tabù sessuali che incatenano l'umanità: Ziggy Polveredistelle è la quintessenza dello spirito glam.

Ultima lezione giovedì 5 dicembre con protagonista Prince, il Principe Nero, il folletto di Minneapolis che cambiò per sempre il corso della black-music: dalle bizzarre performance degli anni Settanta alla stardom mondiale del decennio successivo, fino alle recenti "abiure", metamorfosi e resurrezioni. Ascolteremo la storia, il successo, ma soprattutto la musica dell'impareggiabile compositore e multistrumentista di nome Rogers Nelson