Liberazione, tutti gli appuntamenti del 25 aprile da non perdere a Venezia e provincia

Festa della Liberazione, 25 aprile. Un appuntamento importante, per ricordare la Resistenza e la, per l'appunto, liberazione dell'Italia dal giogo nazista. Ma lunedì 25 aprile 2018 sarà anche una giornata all'insegna del divertimento, del caldo e del bel tempo (si spera) e della spensieratezza. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia!

Sarà anche quest'anno ricco di appuntamenti il programma delle celebrazioni per il 73° anniversario della Liberazione, promosse, su tutto il territorio comunale, dal Comune di Venezia in collaborazione con Anpi, l'Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea ( DETTAGLI ).

Il 25 aprile 2018 torna "Fiori a Mirano, Non Solo Rose”, la manifestazione miranese dedicata al piacere del giardinaggio, alla conoscenza e alla cura delle piante, alle novità dell’arredo da esterno. La festa, tra gli eventi di primavera più attesi del territorio veneziano, è giunta quest’anno alla 40esima edizione ( DETTAGLI ).

Panni Stesi, l'appuntamento con eventi culturali, musicali e ludici è dal 20 aprile all'1 maggio a Forte Marghera. Con la bella stagione - e si spera il bel tempo - il Forte diventa ricettacolo di convivialità, all'insegna anche dell'impegno sociale. Spazio a live, incontri, ma anche appuntamenti per bambini e giochi. Immancabile la musica ( DETTAGLI ).

Il 21, 22 e 25 aprile 2018 a San Donà di Piave ritorna per il quinto anno consecutivo "Centopassioni", una manifestazione dedicata all’artigianato autoprodotto, agli hobby e alle passioni, con produzioni originali rigorosamente fatte a mano ( DETTAGLI ).

Vele spiegate il 25 aprile 2018 per la veleggiata del Trofeo San Marco organizzata dal Diporto Velico Veneziano, un appuntamento che quest’anno il circolo vuole riproporre dopo anni di stop ( DETTAGLI ).

Nell'ambito di Panni Stesi, il festival primaverile organizzato dalla cooperativa Controvento a Forte Marghera, grande appuntamento nel giorno della Liberazione, il 25 aprile 2018, con il live dell'ex leader dei Modena City Ramblers, Cisco Belotti ( DETTAGLI ).

Mostra mercato di fiori, piante ornamentali e officinali, aziende agrituristiche e agricole, prodotti e sapori tipici. Mostra auto e moto ed attrezzature per giardino ( DETTAGLI ).

Cucina e sport, un binomio vincente. Dal 21 al 25 aprile 2018 ritorna la Festa dell’asparago e dello sport in piazza Mercato a Bibione. L’asparago, vera primizia di queste zone, sarà dunque protagonista per tre giorni all’insegna della buona enogastronomia locale, tante ottime ricette tutte da provare e piatti tipici ( DETTAGLI ).

Stand, concerti, balli e tornei. Tornano a Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco, in programma dal 13 aprile all'1 maggio 2018. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Palacubo Maggiore, con locali riscaldati ( DETTAGLI ).