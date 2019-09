Nuova stagione di incontri alla libreria Marco Polo: il programma

Nuova stagione di incontri alla Libreria MarcoPolo di Santa Margherita e, in occasione del Festival delle Arti, anche della Giudecca. In programma anteprime nazionali, presentazioni in esclusiva per Venezia, mostre e aperture straordinarie.

Lunedì 9 settembre alle 20 introduciamo “Archivio dei bambini perduti” di Valeria Luiselli (La Nuova Frontiera). Libro finalista al Man Booker Prize, che arriva a Venezia dopo la prima presentazione al Festivaletteratura di Mantova (7 settembre). Un libro urgente e necessario, in cui Valeria Luiselli racconta attraverso la forma del romanzo, i drammi del presente -la reclusione dei bambini nei centri di detenzione per migranti alla frontiera tra Messico e gli Stati Uniti- e del passato. L’autrice dialoga con Chiara Valerio, scrittrice, saggista e giornalista.

Giovedì 12 settembre alle 20 incontriamo Ginevra Lamberti che presenta, nel giorno dell’uscita nelle librerie, in anteprima assoluta e nella sua Venezia, “Perché comincio dalla fine”, edito da Marsilio. Dopo il successo del libro d’esordio “La questione più che altro”, nel suo secondo romanzo Ginevra torna a raccontare attraverso l’omonima protagonista, vicende di straordinaria quotidianità tra l’amata città lagunare e la terraferma, storie di altre vite e la fine, qualunque sia il significato.

Dal 13 al 15 settembre la Libreria MarcoPolo partecipa alla nuova edizione del “Festival delle Arti alla Giudecca” con orario prolungato fino alle 20.30, mostre e presentazioni: “Venezia fuori stampa: dis\play”, una selezione di libri dedicati a Venezia, pubblicazioni sia importanti che minori, ormai fuori catalogo; la mostra “Intrecci creativi”, miniature di Monica Casaril, minuscole narrazioni che nascono dalla sua personale interpretazione di opere letterarie; apertura straordinaria domenica 15 settembre per la presentazione di “Lettere da Nordest” (Helvetia Editrice) alle ore 18.30, insieme a Elisabetta Tiveron, Cristiano Dorigo e Antonio G. Bortoluzzi.