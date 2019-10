Venticinque anni di attività in carcere, la cooperativa festeggia "Al femminile"

Rio Terà dei Pensieri festeggia venticinque anni. È la cooperativa, costituita nel 1994, che svolge attività lavorative, formative e sociali, nella casa di reclusione femminile della Giudecca, per offrire un’alternativa alla cella, in un’ottica di risocializzazione, attingendo alle risorse del volontariato. L'anniversario verrà celebrato con la presentazione del libro Al femminile, giovedì 10 ottobre all’Event Pavilion del Fondaco dei Tedeschi alle 19. Lo presenteranno gli autori e promotori: Liri Longo, presidente della cooperativa Rio Terà dei Pensieri, Ivan Carlot, analista filosofo, counselor e formatore, Giorgio Bombieri, fotografo e Bali Lawal, modella.

Il nuovo progetto

Un testo nato e realizzato per valorizzare il percorso della cooperativa nella casa di reclusione femminile veneziana. I ricavi della vendita finanzieranno un nuovo progetto rivolto alla cura della bellezza interiore: un centro d’ascolto per detenuti e detenute, ed ex detenuti e detenute, in memoria di Raffaele Levorato, fondatore della cooperativa.

Il lavoro e la produzione

L'attività di Rio Terà dei Pensieri si è sviluppata attorno a due fulcri principali, la formazione professionale e il lavoro, considerati gli strumenti principali per avviare percorsi di responsabilizzazione e inclusione sociale. I detenuti e le detenute, anch’essi soci lavoratori della cooperativa, coadiuvati da docenti, collaboratori e volontari, producono articoli serigrafati, borse e accessori in Pvc riciclato, creano linee di cosmetici e coltivano ortaggi biologici. Il loro lavoro viene commercializzato sia attraverso la vendita al dettaglio che tramite commissioni pubbliche e private.