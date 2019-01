Little bang: al Candiani lo spettacolo che porta grandi e piccini alla scoperta dell'universo

Not Only for Kids, la stagione teatrale del Candiani pensata per le famiglie, torna domenica 13 gennaio 2019 alle 17 con lo spettacolo Little Bang di Riserva Canini - Campsirago Residenza. Consigliato dai 5 anni. Sarà l’occasione per gli spettatori, grandi ma soprattutto piccini, di compiere un viaggio alla scoperta delle origini dell’universo accompagnato dalla misteriosa figura di un demiurgo, unico narratore sulla scena e manipolatore di tutti i personaggi che la abiteranno.

Nasce dai bambini

Uno spettacolo che nasce dai bambini, dai loro racconti, come lo racconta la compagnia: «Ci siamo seduti accanto ai bambini come se fossero i nostri antenati. Da loro ci siamo fatti raccontare, attraverso gesti, suoni, materie e colori, come sono andate davvero le cose all’inizio di tutti i tempi. Abbiamo collezionato le tracce di questi istanti ed è nata una piccola galleria d’arte fatta di opere che raccontano l’origine dell’universo e i cui autori sono bambini che non superano i dieci anni d’età».

Lo spettacolo

Little Bang prende le mosse da un vasto percorso di letture: partendo dal Big Bang ai buchi neri di Hawking, attraverso la Genesi, il Tao della Fisica di Capra, Il Mulino di Amleto di De Santillana, per approdare infine agli affascinanti scenari delle Nuove Cosmicomiche di Italo Calvino. Si parte dal Nulla, per passare attraverso la nascita delle prime piccole particelle elementari, l’aggregazione e la disgregazione della materia per giungere, infine, alla formazione delle grandi Galassie. L’intero spettacolo prende vita a partire dalla materia informe che conformemente alle sue qualità si presta per dar corpo alla nostra visione.