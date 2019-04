"Live": spettacolo al teatro a l'Avogaria

Si ride di gusto grazie a una comicità spietata e dissacrante, senza censure e peli sulla lingua. È giunto al penultimo appuntamento la stagione di Stand Up Comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia ( Dorsoduro 1607, Corte Zappa. Scomoda e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, è una comicità trasgressiva dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. La rassegna, a cura di Nicolò Falcone, porta in laguna i comici di punta nel panorama nazionale e darà agli esordienti la possibilità di provare un palco davanti a un nutrito pubblico di intenditori.

Domenica prossima, 14 aprile, ore 21, va in scena Saverio Raimondo e il suo Live. L’autore torna sul palco lagunare per ridicolizzare qualunque cosa, a cominciare da sé, la sua vita privata, le sue paure, il suo corpo, ironizzando su vari temi dai soldi al sesso passando per il cibo. Un satiro dei tempi moderni che offre al pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, paradossi e oscenità nel suo tipico stile unplugged. Vive immerso negli smartphone, la pornografia, il terrorismo globale, la crisi economica, le mille preoccupazioni della vita quotidiana. Ma nonostante la gravità delle situazioni non riesce a prenderle sul serio vedendo il lato buffo di qualunque cosa. Saverio Raimondo vanta collaborazioni con Serena Dandini e i fratelli Sabina, Caterina e Corrado Guzzanti in diversi dei loro programmi televisivi. Nel 2015 conduce il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Conduce programmi radiofonici, come “SuperMax”, “Ottovolante” e “I sociopatici”. Acclamato dalla critica, nel 2018 conduce la rubrica satirica radiofonica “Caterpillar” di Rai Radio 2, il programma “Razzi vostri” e pubblica il suo primo libro, “State Calmi” edito da Feltrinelli. Saverio si esibisce regolarmente dal vivo come stand up comedian in teatri e club di tutta Italia.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone, comico veneziano e campione del mondo in carica di Monopoly. La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo all'insegna del politicamente scorretto, dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano, una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che mira, senza preamboli, alla pancia delle persone. Uno spettacolo dove il comico, con il solo ausilio di un microfono, senza parrucche o tormentoni, in primis fa ridere di sé per poi passare ad attaccare ciò che lo circonda.