Live&Food - l'accordeoniste megaphoniste

Riceviamo e pubblichiamo

"Canzoni al megafono:

Quando non c'è l'amplificatore

Quando l'amplificazione c'è ma non c'è il permesso

Quando non c'è ne amplificazione ne permesso

Fin quando durano le pile.. le scostumate pile...

Gerardo Balestrieri

Laguna Libre dalla sua apertura collabora con Berardo, per rendere unica ogni cena con il suo accompagnamento musicale.

Per questa serata proporremo uno degli spettacoli più singolari del suo repertorio artistico.

Gerardo ha ideato un nuovo format musicale che ha come protagonista lui ed il suo megafono con una fisarmonica, un contrabbasso e una batteria.

Si esibisce in un blend di canzoni italiane, francesi, greche e balcaniche.



La cena si svolgerà durante lo spettacolo.

Per i tavoli che assisteranno al concerto, maggiorazione di 3 euro sulla cena o sulla prima consumazione.

Per info e Prenotazioni

0412440031".