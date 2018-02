Luciano Ligabue fa tappa a Marghera: presente alla prima del suo nuovo film all'Uci

Luciano Ligabue a Mestre. Il rocker emiliano farà tappa venerdì 9 febbraio all'Uci Mestre, dove incontrerà il pubblico che parteciperà alla proiezione di Made in Italy, il terzo lungometraggio scritto e diretto dall'artista, che è anche autore delle colonna sonora del film. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del Liga che avranno anche la possibilità di acquistare il cd della colonna sonora del film, disponibile alle casse di tutte le multisale del Circuito.

Come partecipare

Made in Italy

"A 20 anni dal suo “Radiofreccia” Ligabue porta al cinema “Made in Italy”, sempre con Stefano Accorsi, per raccontare la storia di un uomo normale, dalla crisi al cambiamento, attraverso un ventaglio di emozioni e di canzoni. Il film, nei cinema dal 25 gennaio, nasce dal concept album omonimo, ed è ambientato in quella provincia silenziosa che il cantautore-regista conosce bene, e che in qualche modo è uno specchio dell’Italia. “Il mio amore per questo Paese non viene meno nonostante la frustrazione per i difetti mai risolti, siamo abituati alla sua bellezza e rassegnati al malfunzionamento. - ha detto Ligabue alla presentazione del film - Volevo raccontare questo attraverso gli occhi di chi ha meno di me. Mi interessava raccontare gli stati d’animo di gruppi di persone per bene che non vengono raccontate perché poco interessanti dal punto di vista drammaturgico. Io ho tanti amici, brave persone, non molto rappresentate, volevo dargli voce".