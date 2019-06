Una passeggiata nei luoghi del cinema a Venezia

“I luoghi del Cinema”, ideato da Cineforum Labirinto, è un format di passeggiate e tour cinematografici alla scoperta del mondo come ambiente scenografico naturale, un nuovo modo di esplorare il paesaggio per guardarlo con gli occhi della macchina da presa. Attraversando città e regioni più o meno conosciute si andrà alla ricerca di quelle location che il Cinema ha reso iconiche.

A Venezia il tour racconterà una città insolita e a volte anche schiva, refrattaria all’incontro con ospiti indiscreti. Lontano dagli itinerari classici, l’iniziativa permetterà di scoprire e ammirare scorci, chiese, campielli, portici e calli che hanno sedotto registi e attori e che Venezia voleva gelosamente tenere per sé.

Il Cinema sarà rappresentato in tutte le sue sfaccettature: dalle grandi produzioni internazionali dalle grandi produzioni internazionali delle saghe di Indiana Jones e James Bond al cinema d’autore firmato da Orson Welles (Otello), Luchino Visconti (Senso), Silvio Soldini (Pane e Tulipani) e Woody Allen (Tutti dicono I love you), fino ad opere più sottovalutate e in certe casi divenute celebri proprio per la presenza di una scenografia così sontuosa come Nudo di donna di Nino Manfredi, Cortesie per gli ospiti di Paul Schrader, Il mostro di Venezia di Dino Tavella.

Ogni tappa della passeggiata sarà un pretesto per raccontare aneddoti e curiosità sulla produzione cinematografica e sui suoi protagonisti, così come per approfondire la conoscenza storica di un determinato luogo.

Il tour cinematografico (sabato 29 giugno oppure domenica 30 giugno, 9.00 - 13.00, partenza dalla stazione Santa Lucia) prevede una quota d’iscrizione pari a 20 euro, fino ad esaurimento posti. Il termine per le iscrizioni è fissato per lunedì 24 giugno.

Per informazioni e iscrizioni:

cineforumlabirinto@gmail.com

tel. 3481551678