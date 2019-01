M9: happening musicale con il cast di "We Will Rock You"

I più grandi successi dei Queen animeranno l’atrio di M9, il Museo del ’900, a pochi giorni dall’annuncio del trionfo di Bohemian Rhapsody ai Golden Globe. Il cast di We Will Rock You, di scena il 10 gennaio al palazzo del Turismo di Jesolo, e il 12 gennaio al palabassano Due di Bassano del Grappa, venerdì 11 gennaio alle 17 sarà a M9 per eseguire dal vivo alcuni dei brani dello spettacolo che mette in scena la storia di Galileo e Scaramouche.

Il musical

I cantanti-attori di questa “rock opera”, tra i musical più rappresentati al mondo, prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May (storici fondatori dei Queen), saranno per l’occasione unicamente accompagnati al pianoforte da Antonio Torella (tastierista e direttore vocale dello spettacolo). La nuova edizione, concepita per il pubblico italiano da Claudio Trotta per Barley Arts, ha esordito a Civitanova Marche lo scorso ottobre e sarà in scena nei principali teatri italiani fino ad aprile. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su Vivaticket. L’happening durerà una ventina di minuti, permetterà di incontrare i protagonisti del musical e sarà a ingresso libero.