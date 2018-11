"Il maestro e Margherita" di Bulgakov al teatro Goldoni, in scena Michele Riondino

Un eterogeneo gruppo di attori che va da Michele Riondino a Federica Rosellini a Francesco Bonomo, diretti da Andrea Baracco, dà vita alle straordinarie, magiche e perturbanti pagine di Michail Bulgakov. "Il maestro e Margherita" andrà in scena dall'8 all'11 novembre 2018 al teatro Goldoni di Venezia. UIno spettacolo che parla di come l’immaginazione umana sia un’arma potente e fragile, in grado di erigere strutture grandiose ma incapace di contenere davvero il mistero.

La versione teatrale

In questa versione teatrale, le tre linee narrative su cui si muove il racconto, l’irruzione a Mosca del Diavolo, la tormentata storia d’amore tra il Maestro e Margherita e la vicenda di Ponzio Pilato, chiamato a decidere delle sorti di un innocente, saranno lette e restituite attraverso un meccanismo di moltiplicazione dei registri e dei ruoli, facendo dell’evocazione e dell’immaginazione le chiavi per immergersi in un racconto complesso e tragicomico come la vita. Basso e alto, risate e lacrime, convivono costantemente creando un gioco pirotecnico in cui ci si muove sempre sulla soglia dell’impossibile, del grottesco, della miseria e del sublime.