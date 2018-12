White Album: la Magical Mystery Orchestra fa rivivere al Toniolo i successi dei Beatles

Venerdì 7 dicembre 2018 alle 21, dopo aver celebrato il cinquantenario del celeberrimo Sgt, Pepper's Lonely Hearts Club Band, la Magical Mystery Orchestra si cimenta a Mestre in un'impresa ancora più ardita: l'esecuzione integrale dell'Album Bianco, di cui quest'anno ricorrono i 50 anni dalla prima uscita, che si terrà al Teatro Toniolo.

Cinquant'anni dal White Album

Il White Album segna un'ennesima svolta nel percorso dei Beatles e nasce come vera e propria antitesi ai colori sgargianti e agli eccessi psichedelici i Sgt Pepper. È un lavoro che lascia spazio all'anarchia musicale e alla provocazione, a cominciare dalla famosa copertina interamente bianca. Coordinato, sballato, conciso e serrato, White Album è un'opera altamente ambiziosa che i Magical Mystery vogliono riproporre il più fedelmente possibile, rispettandone il carattere che la distingue, in bilico tra semplicità e asprezza. Per ridare vita a quel fantastico microcosmo di sonorità e generi, dal rock'n'roll al vaudeville, alla pseudo-avanguarda, all'hard-rock, a ballate dal sapore classicheggiante, la formazione standard dei Magical Mystery (quintetto pop, quartetto d'archi e trio di fiati) accoglierà al proprio interno altri 10 musicisti. Un'occasione imperdibile per i fans dei Fab Four di immergersi in questo capolavoro senza tempo, suonato tutto d'un fiato, che ancora oggi sorprende e affascina.

L'orchestra

La Magical Mystery Orchestra è una formazione che da più di venticinque anni propone oltre ad alcuni tra i più celebri e amati successi dei Beatles, anche quelle canzoni che i Fab Four non hanno mai eseguito dal vivo ma solo in studio di registrazione. Il suo percorso si caratterizza per la continua e attenta ricerca filologica e stilistica, premiata nel 2005 con la registrazione di Rain e I am the walrus presso gli Abbey Road Studios di Londra. Il gruppo si è esibito tra l'altro al Busker Festival di Ferrara, ai teatri Goldoni, Malibran (cd live) e La Fenice di Venezia (cd live), al Teatro Verdi e al Palageox di Padova, al Teatro Toniolo di Mestre (dvd live), ai Teatri Eden e Comunale Mario Del Monaco di Treviso, al Teatro Salieri di Legnago. Nel 2015 ha pubblicato il cd/dvd live The Inner Light, registrato al Teatro Malibran di Venezia. Nel luglio 2017, per i 50 anni di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, ha tenuto un memorabile concerto al Teatro La Fenice di Venezia con l’Orchestra dell’omonimo Teatro.